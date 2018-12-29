Gölbaşı’nda hutbe okuma yarışması yapıldı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde hutbe okuma yarışması yapıldı.

Gölbaşı Ulu Camiinde yapılan hutbe okuma yarışmasına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Din Öğretiminden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kurkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Adıyaman il ve ilçeleri Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapılan hutbe okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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