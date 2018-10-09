Gölbaşı’nda hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, girdiği evden altın çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesinde girdiği evde altın çalan bir kişi fark edenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekiplerince kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan F.A. isimli şüphelinin üzerinde çaldığı altınlar da ele geçirildi. Altınları sahibine teslim eden polis ekipleri, F.A.'yı sorgulamasının ardından adliyeye sevk etti.

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