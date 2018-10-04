Gölbaşı’nda hırsızlığa 1 tutuklama

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesinde bir evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis. güvenlik kamerası incelemesi sonrası şüphelilerin Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde oturan K.Y. ve F.Y. olduklarını belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.