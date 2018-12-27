Gölbaşı’nda hayırseverlerden öğrencilere yardım

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde köy okullarında okuyan öğrencilere iki hayırsever tarafından giysi ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İsmlerinin açıklanmasını istemeyen Kerkük’lü iş insanı ve hayırsever bir bayan tarafından Gölbaşı’ndaki köy okullarına giysi, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı. Alternatif Bakış Gazetesi İmtiyaz sahibi Lütfiye Vuruşkan aracılığıyla gelen kışlık ayakkabı, bere, çorap, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemeleri köy okullarındaki öğrencilere dağıtıldı. Vuruşkan, "Yardımda bulunan hayırsever iş insanı ve hayırsever bayana ve dağıtımda yardımcı olan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Köy okullarımıza ve öğrencilerimize yapılan bu yardımlar geldikçe dağıtılmaya devam edecektir" dedi.

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