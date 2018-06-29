Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, fıstık bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın Kurugeçit Mahallesi’ndeki Mehmet Erkenekli’ye ait fıstık bahçesinde meydana geldi. Fıstık bahçesinin yandığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.Yaklaşık 1 hektarlık fıstık bahçesinde maddi hasar meydana geldi.
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Gölbaşı’nda fıstık bahçesinde yangın
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, fıstık bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın Kurugeçit Mahallesi’ndeki Mehmet Erkenekli’ye ait fıstık bahçesinde meydana geldi. Fıstık bahçesinin...
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, fıstık bahçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
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