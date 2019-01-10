Gölbaşı’nda fırıncılara hijyen eğitimi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, fırıncılara hijyen eğitimi verildi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime Gölbaşı’nda faaliyet gösteren 48 fırından 86 kişi katıldı. Eğitimde fırıncılara ekmek mevzuatı, hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda sunumlar yapıldı. Eğitim sonunda başarılı olan fırıncılara 5 yıl geçerliliği olan Hijyen Eğitim Belgesi verilecek. Söz konusu belgesi olmadan faaliyet gösteren fırın işletmelerine ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanacak. Hijyen eğitimi toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, görevliler Harun Orhan ,Medine Dönmez Hijyen, İl Sağlık Müdürlüğünden Aybike Çadır ve Gölbaşı’nda faaliyet gösteren fırıncı esnafları katıldı.

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