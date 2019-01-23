Gölbaşı’nda çiftçilere bitki tohumu dağıtıldı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yem bitkisi tohumu dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, hayvan yetiştiricilerinin ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi kendilerinin üretmesini teşvik etmek amacıyla yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptıklarını söyleyen Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz:“Bu kapsamda 9 çiftçiye 1000 kilogram fiğ tohumu,1 çiftçiye 300 kilogram yulaf tohumu ve 1 çiftçiye 100 kilogram yem bezelyesi tohumu olmak üzere toplamda bin 400 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptık. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize verilen yem bitkisi tohumu ile hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Ot olmadan et ve süt olmuyor. Hayvancılığın en yüksek maliyeti yem ihtiyacı olduğu için üreticilerimizin yem ihtiyaçlarını kendileri karşılaması gerekiyor. Hayvancılıkta mera alanlarının güçlendirilmesi, yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması gerektiğine inanıyoruz. İlçe müdürlüğü olarak yapılan bu faaliyetlerle hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şubat ayı içerisinde de Yeşilova Köyü mera alanımız gübrelenerek mera ıslahı sağlanıp ot gelişimi ve verimi arttırılacaktır.”

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