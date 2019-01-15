Gölbaşı’nda çiftçiler eğitiliyor

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçilere ‘Meyve ağaçlarında aşılama, budama ve gübreleme’ kursu veriliyor.

Son yıllarda Gölbaşı'nda ceviz, Antep Fıstığı, badem ve Trabzon Hurması yetiştiriciliği yapılan yerler lokal olsa da yüksek karlılıktan dolayı kapama bahçe sayısı ve yetiştiricilik yapılan alanın hızla arttığını ifade eden Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz,” Çiftçilerimizin teknik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla çeşitli kurslar düzenliyoruz.50 Çiftçi katılımcımıza ilki ‘ Meyve ağaçlarında, aşılama, budama ve gübreleme’ kursu açtık. İhtiyaçlara göre çiftçi eğitim kursları açmaya devam edeceğiz. Kurs sonunda kursiyerlere sertifika veriyoruz” dedi.

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