Gölbaşı’nda ASDEP çalışmaları

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı Projesi(ASDEP) çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi olarak psikolog, hemşire ve sosyal hizmet elemanları ile birlikte aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ifade eden Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Arif Özdemir, "Bakanlığımızın Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu Aile Sosyal Destek Programı Projesine Gölbaşı’nda 2017 yılının kasım ayında başladık. Kurugeçit ve Fatih Mahallelerinde çalışmamızı tamamladık. Cumhuriyet Mahallesinde bitirmek üzereyiz. Karaburun, Balkar, Gedikli ve Karakuyu köylerimizde de çalışmalarımızı bitirdik. Bu güne kadar 3000 haneyi ziyaret ettik. 8 bin kişi ile görüştük. Ekiplerimizle birlikte haneleri ziyaret ediyoruz. Ev halkı ile görüşüp ailelerin ihtiyaç duydukları hizmetlerden yararlanmalarına yönelik rehberlik ve yönlendirme yapıyoruz. Ailenin bizim yapacağımız bir işi varsa zaten biz yapıyoruz. Bizim kurumumuzla ilgili değilse ilgili kamu kurumlarına yönlendiriyoruz. Bu ziyaretlerimiz sırasında bazı aileler görevlilerimizi tanımadıkları için, güvenmedikleri için haklı olarak görevlilerimizi evlerine kabul etmiyorlar. Tanıyanlar beni arayarak evlerine gelen görevlilerin bizde çalışıp çalışmadığını soruyorlar. Bizde bunun için muhtarlarımızı bu konuda bilgilendirip müsait olan muhtarlarımızın da bu ziyaretlere katılmasını rica ediyoruz” dedi.

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