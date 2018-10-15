Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası başladı

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı’nın ilçedeki ortaokul ve liselere yönelik ortaklaşa düzenlediği ‘29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası’ başladı.

Liselerin ‘Genç Erkek’ ortaokulların ‘Yıldız Erkek’ kategorisinde mücadele ettiği turnuvanın ilk maçı, Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu ve Gökçehöyük Ortaokulu arasında oynandı. Maçın başlangıç vuruşunu ise, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yaptı. Her iki kategoride 8 takımın yarışacağı turnuva 5 gün sürecek. Şampiyon takımlara kupaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verilecek.

Gölbaşı Şehir Parkı’nda yapılacak olan turnuvaya ilişkin olarak Başkan Duruay, şunları söyledi:

“Belediyemizin Gölbaşımıza kazandırdığı en büyük değerlerden olan Gölbaşı Şehir Parkı’nın, ‘Cumhuriyet Kupası’ gibi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutluyum. Gölbaşı’nda yaşayan gençlere modern imkânlar sunmaktan da ayrıca mutluyum. Turnuvada yarışan bütün okullarımızın takımlarına başarılar diliyorum. Skor için değil spor için yapılan bir turnuva olmasını diyorum” dedi.

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