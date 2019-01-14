Gölbaşılı sporcuların tekvando başarısı

Gölbaşılı 4 sporcu Türkiye Tekvando Grup Müsabakalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

Okul Sporları Kapsamında 12 Ocak’ta Adıyaman’da yapılan Tekvando il şampiyonasında Gölbaşı TOKİ Gölkent ortaokulu ve Yavuz Ortaokulundan toplamda 4 sporcu yarıştı.Sporculardan Gölkent Ortaokulu öğrencisi İsmet Fatih Soylu, yıldızlar kategorisinde 33 kg da birinci Gölkent Ortaokulu öğrencisi Kerem Çelebi, küçükler kategorisinde 27 kg da birinci, Gölkent Ortaokulu öğrencisi Semih Kaan güleç küçükler kategorisinde 36 kg ikinci veYavuz ortaokulu öğrencisi İbrahim Dinç, yıldızlar kategorisi 57 kg ‘da birinci oldu.Gölbaşı’ndaki tekvando çalışmalarının 1.5 yıldır devam ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rıfat Elçi, “Sporcularımızın başarısı gelecek için ümit veriyor. Sporcularımıza ve antrenörleri Serkan Kuzpınarı’ na başarılar diliyorum “dedi.

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