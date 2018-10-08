Gölbaşılı öğrencilerin kültür gezisi tamamlandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği,öğrencilerin katıldığı kültür gezileri tamamlandı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “ Okullar Oyun Olsun, Çocuklar Oyuna Doysun” SODES projesi kapsamında 1 - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında 80 öğrenci ve 10 öğretmenin katıldığı Ankara, Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisi sona erdi. Geziye katılanların ulaşım, yiyecek ve konaklama giderleri proje kapsamında karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir :” 80 öğrenci ve 10 öğretmenimiz proje kapsamında Ankara, Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisine katıldı. Ülkemiz tarihine yön veren Ankara’da tarihi Eski Meclisi ve Anıtkabir’i yakından görme şansına sahip oldular. Bursa’da ecdadımız Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret ettiler. Çanakkale’de dünyanın en büyük savaşlarından birine şahitlik yapan ve 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Boğazı ve askerlerimizin savaştığı cepheleri yakından görerek tarihe şahitlik edip şehitliklerimizi ziyaret ettiler. İstanbul gezisinde ecdat yadigârı tarihi yerleri gezerek, sürekli televizyondan gördükleri İstanbul Boğazında tur atarak geziyi tamamladılar” dedi.Geziye katılan öğrenciler bu etkinlikten dolayı memnuniyetlerini belirterek, sürekli televizyondan gördüğümüz veya adını duyduğumuz yerleri yakından görüp tanıma şansına sahip olduk dediler.

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