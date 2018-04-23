Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Tabiat Parkı’ndaki çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Gölbaşı Tabiat Parkı’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
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Gölbaşı Tabiat Parkında yangın
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Tabiat Parkı’ndaki çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İlçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Gölbaşı Tabiat Parkı’nda bilinmeyen bir nedenle yangın...
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Tabiat Parkı’ndaki çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
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