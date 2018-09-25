Gölbaşı ‘Sevgi Çiçeği Sanatla Buluşuyor’ projesine imza attı

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı '2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı' kapsamında yürütülecek olan ‘Sevgi Çiçeği Sanatla Buluşuyor’ projesi için protokol imzaladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık’ın imzaladıkları protokolle, yumurta oymacılığı, testicilik, bıçakçılık, bakırcılık gibi Gölbaşı’na özgü geleneksel el sanatlarının üretilecek. Gölbaşı’nın sembollerinden Sevgi Çiçeği’nin ürünler üzerinde ‘motif’ olarak kullanılması, paketleme ve etiketleme işleminde kullanılması hedefleniyor. Ayrıca proje ile Gölbaşı’nın geleneksel el sanatlarının üretimlerinin arttırılması ve Sevgi Çiçeği’nin bir marka değeri olarak yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amaçlanıyor.

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