Gölbaşı Sanayicileri genel kurulu gerçekleştirildi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - GÖLBAŞI Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurula, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Aktay, Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Başkan Duruay konuşmasında, “Sanayi esnafımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Sanayi esnafımızın emeğini ve alın terini boşa çıkarmamak için belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 15 yıldır ‘yeşil alan’ olarak gözüken sanayi sitemiz ilk defa yoğun çalışmalarımız neticesinde ‘ticari alan’ olarak kayıtlara geçmiştir” dedi.

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