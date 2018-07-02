Gölbaşı Rauf Denktaş yüzme havuzuna ‘Yüzde 100 güvenle yüz’ plaketi verildi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinde yüzme öğrenen çocukları ziyaret etti. Başkan Duruay, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzuna verilen ‘Yüzde 100 güvenle yüz’ plaketini aldı.

Gölbaşı Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte yüzme öğrenmek isteyen çocukların ilgi odağı oldu. 600’den fazla öğrencinin yüzme öğrenmek için kayıt yaptırdığı Rauf Denktaş Yüzme Havuzunu Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ziyaret etti. Duruay, profesyonel yüzme antrenörleri tarafından eğitilen çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

'GÖLBAŞI’NDA YÜZME BİLMEYEN KALMASIN'

Plaket için teşekkür eden Duruay, yüzme öğrenmenin ve bunu da hijyenik spor tesislerde öğrenmenin önemine dikkat çekti. Duruay, “Gölleriyle meşhur Gölbaşımızda bütün çocuklarımızın yüzme öğrenmesini, yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmamasını arzu ediyoruz. Bu nedenle ‘Gölbaşı’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ diyerek 16 bin kişiye yüzme öğrettik. Havuz sayımızı üçe çıkardık. Nüfus yoğunluğuna bakarak kapalı havuzu fazla olan tek ilçe Gölbaşı olmuştur. Bu konuda iddialıyız. Şu anda kısa zaman sonra faaliyete açacağımız Eymir Sosyal Tesisleri ve Şehit Demet Sezen Spor Merkezinde birer havuz olacak. Şehit Demet Sezen Spor tesisimiz sadece kadınlara özel olacak. Çocuklar ise, bütün kapalı havuzlarda eğitim alabilecekler. Özellikle çocuklarımızın yüzme sporunu yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz'' dedi.

Başkan Duruay’ın Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ziyaretinde Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü tarafından, ülkemizde sayılı tesislere verilen ‘Yüzde 100 güvenle yüz’ plaketi verildi. Plakette, Gölbaşı Belediyesi Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu suyunun, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yapılan tüm denetimlerde temiz çıkması nedeniyle ‘Yüzde 100 güvenle yüz’ plaketi verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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