Gölbaşı'ndan Afrin ve Doğu Guta'ya yardım

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile belediye işbirliğiyle Suriye’nin Afrin ve Doğu Guta bölgesine 1 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Turan Özdemir Caddesi'nde düzenlenen törenle toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, dualarla Suriye'ye gönderildi. Hayrat İnsani Yardım Derneği Gölbaşı Temsilcisi Abdullah Çaktı, katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Yardımların devam edeceklerini belirten Çaktı, “Bugüne kadar Suriye’ye toplamda bin 1485’inci yardım TIR'ını gönderiyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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