Gölbaşı'nda zeka oyunları kursu düzenlendi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 'Zeka oyunları' kursu düzenlendi.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezinde farklı branş ve sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen 30 saatlik kursa 20 öğretmen katıldı. Kurs eğitmeni Abdurrahman Ünal, zeka oyunlarının öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat, konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimine, ayrıca zihin egzersizi ile dinlenmelerine katkı sağladığını söyledi.

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