Gölbaşı'nda Turizm Haftası kutlandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Turizm Haftası kutlandı.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Turizm Haftası kutlamaları, Gölbaşı Doğa Parkı’nda okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yapılan doğa yürüyüşü ile başladı. Kutlamalar 10 öğrenci velisinin katıldığı yöresel yemek yarışmasıyla devam etti.

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