Gölbaşı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çıkan pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Bulvarı’nda meydana geldi. Cem Şeker’in kullandığı 02 HF 782 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldaki refüje çıktı. Kazada sürücü Cem Şeker ve Halil Horuz yaralandı. Aynı araçta bulunan Mustafa Yetişken ise emniyet kemeri takılı olduğu için yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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