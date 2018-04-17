Gölbaşı'nda sazlık alanda yangın

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sazlıklarda meydana gelen yangın söndürüldü.

Yangın, Gölbaşı Gölleri bölgesinde meydana geldi. Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından paniğe neden olan yangın söndürüldü.

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