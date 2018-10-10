Gölbaşı'nda okul servis sürücülerine bilgilendirme

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, okul servisleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen toplantıya, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Trafik Denetleme Büro Amiri Ahmet Bülent Bülbül, Polis memurları Seyfettin Özer, Fevzi İşgüzar, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Bülent, Uzman Jandarma Mehmet Yılmaz, Zabıta Müdürü Hasan Kaya, okul servis şoförleri ve şirket temsilcileri katıldı. Toplantıda Okul Servislerinde bulundurulması gereken araçlar ve dikkat edilmesi gereken kurallar ile servis şoförlerinin sıkıntıları konuşuldu. Öğrenci taşması işinde öğretmen, şoför, velilerin ortak paydaş olduğunu belirten Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, "Öğrenci servisleri sisteminde taşıma şirketi sahipleri ve servis şoförleri öğretmen kadar önemlidir. Bizler hep beraber bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Araçlarında eksiklikleri olan arkadaşlar bu eksikliklerini gidersin bu konuda bizler hiçbir arkadaşa müsamaha göstermeyiz ve böyle bir yetkimizde yok. Kurallara uymazsanız sıkıntılarla karşılaşırsınız” dedi.

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