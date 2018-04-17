Gölbaşı'nda öğrencilere konferans

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi ortaokul ve lise öğrencilerine konferanslar veriyor.

Gölbaşı sosyal Hizmet Merkezi ve Adıyaman Kadın Sorunları araştırma ve uygulama Merkezi Derneği iş birliği ile Gölbaşı Merkez Lise ve orta okullarda ve Belören lisesinde öğrencilere aile içi iletişim ve şiddet, sosyal medya ve etkin kullanımı, psikolojik, rehberlik ,danışmanlık konularında konferanslar veriyor.

FOTOĞRAFLI