Gölbaşı'nda 'Muhtarlar Günü' kutlandı

ANKARA, () – GÖLBAŞI Kaymakamlığı tarafından, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Akalın Düğün Salonu’nda düzenlenen programa, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Fatih Duruay, Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, Gölbaşı İlçe Müftüsü Ahmet Halıcı kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Programda konuşma yapan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, “Muhtarlar Türk yönetim hayatında son derece önemli bir yere sahiptir. Bir mahalli idare temsilcisi olan muhtarlar hukukun tesisi noktasında devletin kanunlarının kurullarının vatandaşa aktarılması noktasında son derece önemlidir. Aynı zamanda mülki idare amiri olan muhtar, yeri geldiğinde mahalledeki bir yoksulun, yaşlının, engellinin, fakirin düşkünün, yeri geldiğinde bir okulun ihtiyacı için, yeri geldiğinde bir alt yapı için koşturandır. Sosyal kalkınmanın önderidir. Gölbaşı’nda bizlerle uyum içinde çalışan siz değerli muhtarlarımızın tekrar 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyorum” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın birçok platformda ifade ettiği gibi muhtarlık devletimiz için çok önemli bir temsil makamıdır” diyen Başkan Duruay ise, “Muhtarlar vatandaşla, devlet arasında bir köprüdür. Bizlerin yükünü hafifleten, bizlere her zaman güç veren kişilerin başında muhtarlarımız geliyor. Her zaman kapımız sizlere açık. 19 Eylül Muhtarlar Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

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