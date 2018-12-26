Gölbaşı'nda karla mücadelede 500 ton tuz kullanıldı

GÖLBAŞI Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yolları açık tutabilmek için 500 tondan fazla tuz kullandı.Dün akşam saatlerinde Ankara ve ilçelerinde başlayıp tüm gün etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için belediye ekipleri merkez, köy ve mahalle yollarında iş makineleriyle karlı ve buzlanan yollarda çalışma yürüttü. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi bulan ilçede karla mücadele çalışmalarında 2 JSB kepçe, 8 karla mücadele aracı, 4 adet greyder, 2 loder, 2 dozer, 1 adet solüsyon traktörü kullanıldı. Yetkililer, çalışmalarda 500 tondan fazla tuz kullanıldığını bildirdi.

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