Gölbaşı'nda ekmek ve çaya zam

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ekmek ve çaya 25 kuruş zam yapıldı.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığını söyledi. 220 gram ekmeğin fiyatının 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıktığını anlatan Kocaman, kahvehanelerde ve çay ocaklarında tüketilen çay ve kahve fiyatlarının da 25 kuruş artırıldığını kaydetti.

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