Gölbaşı'nda ekmek ve çaya zam

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ekmek ve çaya 25 kuruş zam yapıldı. Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığını söyledi. 220 gram ekmeğin fiyatının...

Gölbaşı'nda ekmek ve çaya zam

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ekmek ve çaya 25 kuruş zam yapıldı.
Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığını söyledi. 220 gram ekmeğin fiyatının 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıktığını anlatan Kocaman, kahvehanelerde ve çay ocaklarında tüketilen çay ve kahve fiyatlarının da 25 kuruş artırıldığını kaydetti.
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