Gölbaşı'nda Eğitim Bir-Sen'de seçim

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Eğitim Bir-Sen seçiminde Akif Torun 210 oy alarak başkan seçildi.

Akif Torun ve Nacar Yasılak’ın başkanlık için yarıştığı seçim sonucunda adaylardan Nacar Yasılak 135 oy alırken, Akif Torun ise 210 oy alarak sendikanın yeni başkanı oldu. Torun seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sendikamızda sahip çıkarak sandığa gelen 348 üyemizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizler yola çıkarken rakip olmak için değil refik olmak için yarıştık, hayırlısı dedik. Bize verilen bu ağır sorumluluğun bilincindeyim. Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte sendikanın ilçedeki gücüne güç katmak için tüm gayretimizle çalışacağız. İlk günden son gününe kadar, seçim çalışmalarını demokrasi şölenine çeviren tüm üyelerimize, okul temsilcilerimize, idarecilerimize ve emeği geçen bütün eğitim çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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