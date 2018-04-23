Gölbaşı'nda 23 Nisan kutlandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Gölbaşı İlçe Stadyumunda yapılan kutlamalarda Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Garnizon Komutanı tarafından öğrencilerin bayramı kutlandı.Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çekerek, Atatürk'ün bugünü dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğini söyledi.Konuşmaların ardından kutlamalar öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulmasıyla devam etti.Programın sonunda ise resim, müzik, kompozisyon ve çocuk oyunlarında dereceye giren okul ve öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

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