Gölbaşı'na içme suyu verilemiyor

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, içme suyu ana boru hattında meydana gelen heyelan nedeniyle ilçeye su verilemiyor.

Gölbaşı ilçesine su getiren Erkenek Grup İçme Suyu hattında toprak kayması sonucunda meydana gelen heyelan nedeniyle sabah saatlerinden beri ilçeye su verilemiyor.Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir: ”İlçeye 30 km uzaklıkta yer alan Erkenek Grup İçme Suyu hattının geçtiği yerdeki toprak kayması sonucu içme suyu ana borusu toprak altında kalarak kırılmış. Bu nedenle ilçede su kesintisi uygulanıyor. Ana boru hattının etrafı iş makineleriyle açılmaya başlandı. Geniş bir alan olduğu için alanın açılıp doldurulması da zaman alıyor. Bu nedenle işlerin bitiminin ardından ilçemize su verilecektir. Çalışmalarından dolayı Su, Elektrik ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum."

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