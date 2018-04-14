Gölbaşı Müftüsü, ilk resmi nikahı kıydı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Müftü Selami Sayın tarafından ilk resmi nikah kıyıldı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Gölbaşı Müftüsü Selami Sayın, personeli olan Hüseyin Kılınç ve Tuğçe Sığırcı çiftinin nikahlarını kıydı. Gölbaşı Müftüsü Selami Sayın, "Bugün ilk nikahımızı kıymış olduk. İlk nikah Müftülük personelimize denk geldi. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah çiftimize anne ve babasıyla uzun bir ömür nasip etsin, evlilikleri uzun olsun" dedi.

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