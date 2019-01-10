Gölbaşı Gölleri Doğa Parkı’nda kış

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı kar yağışı sonrasında farklı bir güzelliğe büründü.

İlçeye 3 kilometre mesafede bulunan, Gölbaşı, Azaplı ve İnekli göllerinden meydana gelen 2080 hektarlık alana sahip Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası farklı bir güzelliğe büründü. Dinlenme ,yürüyüş, kuş gözlem evi ,fotoğrafçılık ve bisiklet turu imkanlarıyla her mevsim doğa severlerin ilgisini çeken parkta vatandaşlar kar yağışının durmasıyla birlikte karda yürüyüş yaparak fotoğraf çekiyorlar.

FOTOĞRAFLI

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