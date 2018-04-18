Gölbaşı'da 2 okula şehitlerin ismi verildi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 okula şehit uzman çavuşların isimleri verildi.

Van’ın Gürpınar İlçesi'nde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Özer Salik ve Şırnak'ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın isimleri, ilçedeki okullara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, "İlçemiz eşrafından şehit düşen 2 uzmanımızın adını yaşatmak amacıyla 2 okulumuza şehitlerimizin ismini verdik. Bu 2 okulumuzu da özellikle seçtik. Mimar Sinan Mahallesi’nde, Mimar Sinan İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu olarak iki okulumuz var. Bu isim karışıklığına sebebiyet veriyordu. Bu yüzden Mimar Sinan İlkokulu’muzun adını Van’ın Gürpınar ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Özer Salik’in adıyla değiştirdik. Hürriyet Mahallesi’ndeki 60'ncı Yıl Ortaokulu ve 60'ncı Yıl İlkokulu da aynı şekilde isim karışıklığına sebebiyet veriyordu. 60'ncı Yıl Ortaokulu’muzun adını da geçen yıl Şırnak’ta şehit edilen Şehit Uzman Musa Vuruşkan olarak değiştirdik. İnşallah bunların adı okullarımızda yaşar. Orda yetiştireceğimiz gençlerde bu şehitlerimize layık gençler olarak ülkeye adını yazdırırlar. Ben bu konuda bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Okullarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

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