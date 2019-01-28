Gölbaşı Belediyespor-Yurtkurspor: 2-1

SÜPER Amatör Lig'de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, ligin 15'inci haftasında kendi evinde oynadığı Ankara Yurtkurspor maçından 2-1 galip ayrıldı.

Gölbaşı Belediyespor ligin 15 haftasında Ankara Yurtkurspor ile karşılaştı. 27 Ocak Pazar günü Gölbaşı Belediyesi Sentetik Saha'da oynanan maçta Yurtkurspor, 16 dakikada Onur Gamberoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Gölbaşı Belediyespor 30'uncu dakikada Batuhan Küçük'ün yuvarlak meşini ağlara göndermesiyle beraberliği yakaladı ve maçın ilk yarısı beraberlikle sonlandı. İkinci yarı oyuna hırslı başlayan Gölbaşı Belediyespor, İsmail Canlı'nın 90'ıncı dakikada attığı golle skoru 2-1 yaparak 3 puan kazandı.

Maç sonu açıklama yapan Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Fırat Al, "Kontrollü bir başlangıçla oynamaya başladığımız maçta rakibin bize gol atması sonrası eksiğimizi çabuk fark edip oyun disiplini ve oyun temposunu artırıp gollerle cevap verip galibiyete ulaştık. Aldığımız üç puan için mutluyuz. Yeni transfer olan arkadaşlarımızın çok çabuk adapte olması ve takım kaptanımız Musa Ballı'nın uzun süren sakatlıktan kurtulup toparlanmaya başlaması bizi ayrıca sevindirdi. Maç boyu desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Gölbaşı Belediye Spor Kulüp Başkanı Hayati Çal, maçtan sonra teknik direktör ve takım oyuncularını tebrik etti.

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