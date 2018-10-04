Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekiplerinden ‘etiket denetimi’

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin” çağrısı üzerine işletmelerde denetimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ kapsamında marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan iş yerlerinde ruhsat, etiket, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını denetledi.

Yapılan denetimlerde, haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur edenlere ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine bizde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Zabıta ekiplerimiz tüm işyerlerinde titiz bir denetimine başladı. Ekiplerimiz, İmalat ve üretimi koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Stokçuluk yapanlara ise, yönelik denetleyici ve cezai işlemler yapıyor.”

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