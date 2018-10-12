Gölbaşı Belediyesi tarafından ‘Engellilere yönelik meslek edindirme kursları’ başladı

ANKARA, () – GÖLBAŞI Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde engelli vatandaşlara yönelik işaret dili, halk ve sanat müziği, takı tasarım ile bilgisayar ve muhasebe kursları açıldı.

Gölbaşı Belediyesi’nin engellilere yönelik açmış olduğu kurslardan işaret dili, halk müziği ve sanat müziği kurslarını Gölbaşı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortak açarken, bilgisayar kullanım kursu ve bilgisayar destekli muhasebe meslek edindirme kurslarını ise, İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü ile ortak açıyor. ‘Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya, onlara yönelik eğitim ve yetenek kursları devam ediyoruz’ diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Onların daha fazla sosyalleşmesi için meslek edindirmeye, ekonomik özgürlüklerini kazandırmaya çalışıyoruz. Onlar için imkânlarımız dâhilinde her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz” dedi.

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