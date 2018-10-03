Gölbaşı Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının bakım ve aşılama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama, tedavi bakım, sahiplendirme ve beslenmelerini sağlanıyor. Merkezde hijyenik bir ortamda bakımları yapılan sokak hayvanları için gerekli tüm önlemler alınıyor. Sokak hayvanlarının hem vatandaşlara zarar vermesini engellemek, hem de kontrol altına almak, sağlıklı olarak yaşamalarına destek vermek için gayret ettiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ilçedeki sahipsiz hayvanların tıbbi bakımlarının yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimdeki, Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürmekte, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

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