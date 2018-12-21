Gölbaşı Belediyesi personeline 'sıfır atık' anlatıldı

ANKARA, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Gölbaşı Belediyesi personeline projenin detaylarına hakkında bilgi verildi. Personelin, çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimde, israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değinildi. Ayrıca, proje kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan sunumunda belirtildi.

Toplantıda ayrıştırılan çöplerin hangi şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı. Yetkililer, eğitimlerin ilerleyen günlerde tüm personeli kapsayacak şekilde devam edileceğini bildirdi.

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