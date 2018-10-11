Gölbaşı Belediyesi çevre denetimlerini sürdürüyor

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde kamuya ait alanlarda izinsiz tanıtım afişleri için denetim gerçekleştiriyor.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, kamuya ait alanlara izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklam afişlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Çevre kirliliğine neden olan tanıtım afişlerine ilişkin firma sahiplerini uyardı. Konuya ilişkin olarak Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “İlçemizde görüntü kirliliği oluşturan, gelişigüzel asılmış levha, tabela, afiş, pankart, ilan unsurları Zabıta ekiplerimiz tarafından kaldırılmakta, çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmalar hakkında gerekli yasal işlem yapılmaktadır. Vatandaşlarımız Gölbaşı’nın estetik görünümünü bozan izinsiz tanıtım broşürlerini belediyemiz Zabıta birimine şikâyet edebilirler” dedi.

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