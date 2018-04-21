Gölbaşı Belediyesi Afrin'de

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - GÖLBAŞI Belediyesi tarafından güvenlik güçlerimize ve Afrin halkına bir tır dolusu gıda, giyim ve insani yardım malzemesi Afrin’e gönderildi.

Afrin’de görev yapan güvenlik güçlerimize ve Afrin halkına ulaştırılmak üzere gönderilen yardım tırı Hatay’a ulaştı. Yardım tırı Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yılmaz, Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyeleri Gökhan Koçak, Mehmet Aktay, Feramis Başaran, Behsat Aydemir, Nusrettin Şanver’den oluşan bir heyet tarafından karşılandı. Heyet ilk olarak Hudut Hilal karakolunu ziyaret etti. Heyet Suriye sınırından geçiş yaparak Afrin’nin Bülbül Beldesine giriş yaptı. Bali,Kurni köylerine ve Bülbül beldesinde insani yardım paketlerini belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcısı Ferit Yılmaz vatandaşlara tek tek elleri ile dağıtırken, çocuklara ise oyuncak hediye ettiler.

‘ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTİYORUZ’

Yardım tırı hakkında değerlendirmelerde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Kardeşlik Köprüsü Yardım TIR'ı olarak adlandırdığımız ve içerisinde bir tır dolusu gıda, giyim ve insani yardım malzemesi olan yardım tırını Gölbaşımızdan uğurladık. Gönderdiğimiz yardım malzemeleri Afrin’deki güvenlik güçlerimize ve Afrin halkına ulaştı. Gönderilen tırın güvenlik güçlerimize ve bölge halkına hem moral olmasını hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsa da gidereceğini düşünüyoruz. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz” dedi.

Ayrıca Gölbaşı Belediyesi, Suriye sınırından içeri giren ilk belediye oldu.

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