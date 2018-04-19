Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan'da "Çocuk Şenliği" etkinliği düzenleyecek

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - GÖLBAŞI Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Çocuk Şenliği”'etkinliği düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde, 23 Nisan Pazartesi günü saat 11.30’da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında “Çocuk Şenliği” düzenlenecek. Sahne animasyonu ve maskot bando gösterisi, gülümseyen çocuk yarışması, illüzyon gösterisi, balon show, kukla gösterisi ve sürpriz hediyelerin olacağı şenlikte, fotoğrafların sergisi de yapılacak. Ayrıca etkinlik kapsamında, gülümseyen fotoğraflarıyla projeye katılan her çocuğa Gölbaşı Belediyesi tarafından "Gülümseyen Çocuk Sertifikası" verilecek.

‘TÜM ÇOCUKLARIMIZI SAHİL PARKINA BEKLİYORUZ’

Etkinliğe tüm çocukları davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bu bayramı unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların bu anlamlı bayramı en iyi şekilde kutlaması için Gölbaşı Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlçedeki tüm çocuklarımızı Atatürk Sahil Parkında düzenlediğimiz şenliğimize bekliyoruz. Hemşerilerimizin, milletimizin bayramını şimdiden kutlarken bize bu bayramı hediye eden Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canını veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

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