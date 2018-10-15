Gölbaşı Belediye Spor galibiyetini koruyor

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediye Spor, Amatör Ligde oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılarak Beypazarı Belediye Spor ile oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Beypazarı deplasmanına lider olarak çıkan Gölbaşı Belediye Spor, Ediz Yüksel’in 28’inci dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beypazarı deplasmanına Kaptan Musa Ballı’dan eksik olarak çıkan Gölbaşı Belediyesi Spor önemli eksiğine rağmen mücadeleci futboluyla beğenileri topladı. Gölbaşı Belediye Spor Teknik Direktörü Fırat Al, “Güzel bir futbolla galibiyete ulaşarak dört dörtlük bir seri yakaladık. Oyuncularıma, desteğini esirgemeyen Kulüp Başkanı Hayati Çal’a ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a teşekkür ediyorum” dedi.

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