Gölbaşı Belediye personeli 'sıfır atık' eğitimi aldı

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' pojesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Gölbaşı Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Gölbaşı Belediye personeli 'Sıfır Atık' projesi uygulama eğitimi aldı. Eğitimde belediye personeline projenin detayları tanıtılarak, konuya ilişkin ilk eğitim verildi. Personelin, çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı. Eğitimde, israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değinildi. Ayrıca 'Sıfır Atık' projesi kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk ayrımına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan eğitim sunumunda belirtildi. Toplantıda ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı.

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