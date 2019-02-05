Gölbaşı Akçabel İlkokuluna Kıyafet Yardımı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı Akçabel Köyü İlkokulu öğrencilerine hayırsever işçiler, kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Tuzla’da faaliyet gösteren bir firma çalışanları kendi aralarında yaptıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları kıyafet, ayakkabı ve oyuncakları Akçabel İlkokulu öğrencilerine gönderdi. İşçiler tarafından gönderilen yardımlar okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtıldı. Hayırsever işçilere yardımlarından dolayı teşekkür eden okul müdürü Mustafa Gündoğdu, ”Çocukları bu kış günü mutlu ettikleri için yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

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