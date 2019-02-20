Göl Projesi baharda hizmette

ORHANGAZİ'de İznik Gölü sahilinde başlatılan Göl Sahil Projesi’nde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında Çamlık tesisleri boyunca göl sahilinde yaklaşık 3 bin metrelik bölümde başlatılan yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, aydınlatma ve diğer düzenleme çalışmalarının bahar aylarında tamamlanıp hizmete gireceği belirtildi.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Göl Sahil düzenleme çalışmasında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik Gölü Orhangazi sahilinde Çamlık tesisleri güzergahında başlatılan yürüyüş yolu, bisiklet yolu, dinlenme ve rekreasyon alanları ile aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Projede alt yapı çalışmaları çamlık sonuna kadar ilerlemiş durumda. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Başkan Neşet Çağlayan göl sahilinde böyle bir projenin hayalden gerçeğe dönüştüğünü belirterek, projemiz bahar aylarında hizmete girecek. Bu proje ile birlikte İznik Gölü'nün çehresi tamamen değişmiş olacak dedi.

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