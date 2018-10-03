Göktepe'deki kaçak yapılar yıkılıyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Göktepe Yaylası'nda kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkılmaya başladı.

Akseki Belediyesi ekipleri Göktepe Yaylası'na çıkarak, Beyçukuru mevkisinde bulunan kaçak yapıların yıkımına başladı. Yıkım sırasında jandarma ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, yıkım ekipleri ilk etapta 2 kaçak yapıyı yıktı. Diğer yapıların içerisindeki eşyaların çıkartılması için 5 gün süre verildi.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen emir üzerine 31 Aralık 2017 tarihinden sonra inşa edilen kaçak yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince tespit edilerek yıkım kararı alındığını söyledi.

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