'Gökten yağar Gibi' stres attıracak

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Tiyatrosu (ADT), komedi oyunu 'Gökten Yağar Gibi'yi 18 Nisan Çarşamba günü sahneleyecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'da sahnelenecek 'Gökten Yağar Gibi'yi Sebastien Thıery yazdı, Can Kapyalı Türkçeye çevirdi. Selçuk Sazak'ın yönettiği oyunda Ali Meriç (Bruno), Senem Şahin (Laurence), Gözen Müftüoğlu (Teresa), Serkan Yakan (Komşu) rol aldı.

Serkan Yakan'ın rejisör yardımcılığını üstlendiği eserin dekor ve kostümlerini Yıldız İpeklioğlu, ışık efektlerini Namık Gürsoy, müziklerini Gürkan çakıcı hazırladı. Teknik kadroda Yavuz Karakuş, Faruk Duran, Özkan Sezen, Hakan Badak, Tuğba Baykara, Mustafa Sencar, Bülent Kabaağaç, Mustafa Aytar, Arzu Güldal ve Baki Özkuş görev aldı.

Antalyalıları bir kez daha neşelendirecek, güldürecek, kahkaha attıracak olan 'Gökten Yağar Gibi'nin hikâyesi şöyle:

"Oyunun kahramanı sıradan hayat süren bir ailedir. Laurence okul müdürü, Bruno ise anestezi uzmanı. Aile fertlerinin 20 yıllık beraberlikleri bir anda çığırından çıkarcasına değişime uğruyor. Karışık suçlamalar Laurence-Bruno çiftinin sinirlerini alt-üst ediyor. Oyunda birden bir oluşan bir zenginlik ve paranın hırsı, hırsın insan hayatını nasıl etkilediği dillendiriliyor. Eğlenceli, bir o kadar da trajik öykülü."

Komik oyun 'Gökten Yağar Gibi', 18-19-20 Nisan günleri saat 20.00'de, 21 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'da izlenecek.

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