Göksun'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Kış mevsimin çok ağır geçtiği, bir tilkinin yiyecek bulabilmek için şehir merkezine gelmek isterken yol kenarında donduğu Göksun'un dağlık alanlarına yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun İşletme Şefi İhsan Açoğlu ve ekibi, 35 farklı noktaya yem bıraktı. Ekipleri, yem çuvallarını sırtlarında taşıdı.
Buğday, yonca samanı, etli kemik ve tavuk parçalarından oluşan yemleri yaban hayvanlarının kolayca ulaşabileceği yerlere bırakan ekipler, yemleme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
FOTOĞRAFLI