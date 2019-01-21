Göksun'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şubesi Göksun Şefliği ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kış mevsimin çok ağır geçtiği, bir tilkinin yiyecek bulabilmek için şehir merkezine gelmek isterken yol kenarında...