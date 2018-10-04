Göksu Nehri ıslah ediliyor

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinin içinde geçen Göksu Nehri taşkın ıslah ve yatak düzenlemesi işi öne ilişkin hazırlanan fizibilite raporu Devlet Su işleri 62’nci Şube Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Yıllardır sanayi atıklarının kirliliği, evsel atıklar, kentin yukarısında yer alan bazı köylerin fosseptik atıkları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kaçak bağlantıları sonucu adeta açık bir kanalizasyon ve kıyı kenarları çöplük haline gelen Göksu Nehri, Silifke Belediyesi’nin adımlarını attığı projelerle bambaşka bir güzelliğe kavuşacak. 2014 yılında çalışmalarına başlanan rapor çalışmasının DSİ tarafından onaylandığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Göksu Nehri taşkın ıslah ve yatak düzenlemesi işi öne ilişkin hazırlanan fizibilite raporu ve projesi, belediyemizin sorumluluğunda ve DSİ 62’nci Şube Müdürlüğü’nün bilgisi ve kontrolünde yapılması kaydı ile DSİ Genel Müdürlüğü’nce onaylandı. Uygulama projeleri bir yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu proje ile Silifke şehir merkezi, en yüksek taşkın riskine karşı korunmakla kalmayacak, bu düzenleme sonrasında nehrin her iki yakasında Göksu ve Silifke’nin güzelliklerine güzellik katacak, Silifke’nin kalkınmasına katkı sunacak, emsalsiz rekreasyon alanları da şehrimize kazandırılmış olacaktır" diye konuştu.

Göksu Nehri üzerinde hayata geçirecek proje ile her biri kendine özgü tasarıma sahip olan yeni taşıt ve yaya köprüleri yer alacak olup, bunların yanı sıra, şık görünümleri ile örnek gösterilebilecek, bir çalışma olacağını ifade eden Başkan Turgut, "Proje kapsamında Göksu Nehri’nin temizlenmesine ve afet riskinin azaltılmasına yönelik büyük ölçekli düzenlemeler yapılacak. İçinden nehir geçen dünyanın gelişmiş kentlerinde olduğu gibi Silifke’de de bu yönde düzenlemeler ve çalışmalar başlatılacaktır" dedi.

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