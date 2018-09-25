İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK), Bahçe ilçesinde Gökçedağ zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi.

ODAK Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muhammet Doğan, Bahçe'nin doğaseverleri beklediğini belirterek, bölgenin eşsiz manzarasıyla görülmeye ve yürünmeye değer doğal parkurlara sahip olduğunu belirtti. 93 doğasever ile Gökçedağ zirvesinde doğa yürüşüne çıktıklarını anlatan Doğan, keyifli bir gün geçirdiklerini anlattı.



DOĞA TURİZMİ CANLANDIRILMALI

Parkurların Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) desteği, Bahçe Kaymakamlığı ve Orman Su İşleri Şubesi'nin düzenlemeleri ile yapıldığını belirten Doğan, buraya ilk kez geleceklerin bile tabelalar yardımıyla parkurları tamamlayabileceklerini söyledi. Kocaçınar doğa yürüyüş parkurunun 7-8 kilometre orta zorlukta olduğunu, 7 den 70'e doğaseverin katıldığını anlatan Doğan, kentin doğa turizmi potansiyelinin ivedilikle canlandırılması gerektiğini sahip çıkılmayan doğanın tahrip edilebileceğini sözlerine ekledi.

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