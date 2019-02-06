Gökçe: Göz kapağı düşüklüğü zamanla görmeyi güçleştirir

MEMORİAL Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Gökçen Gökçe, göz kapağı düşüklüğünün zamanla hem görmeyi güçleştirdiğini hem de kişide yaşlı ve yorgun bir ifadeye neden olduğunu söyledi.Doç. Dr. Gökçen Gökçe, yaptığı yazılı açıklamasında, göz kapağının, gözün saydam tabakasının ortalama 1-2 milimetre kapatan cilt dokusu olduğunu bildirdi. Göz kapağının sarkması ya da kirpikli uçların saydam tabakayı 4-5 milimetre kapatmasıyla göz kapağı düşüklüğünün (pitozis) oluştuğunu söyleyen Gökçe, "Göz çevresindeki deformasyon genellikle 40’lı yaşlarda başlamaktadır. 50’li yaşlarda üst göz kapağındaki kaslar ve derideki incelme, sarkmaya yol açmaktadır. Göz etrafındaki bağ dokusu ve liflerdeki gevşeme sonucundaysa, göz çukurundaki yağ yastıkçıkları dışarıya fıtıklaşarak göz torbaları belirginleşmektedir. Alt göz kapağının kirpiklerle beraber içe veya dışa dönmesi, kozmetik görünümün bozulmasının yanı sıra gözün saydam tabakasını da etkileyerek görme azlığına neden olmaktadır. Bu nedenle cerrahinin erken dönemde planlanması gerekmektedir" dedi.'GİZLİ VE ERİYEN DİKİŞLER KULLANILIYOR'Göz kapağı düşüklüğü kalıcı tedavisinin 1-1.5 saat süren ameliyat sonucunda sağlandığına dikkat çeken Gökçe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Göz kapağı ameliyatları hastanın şikayetlerine ve yapılan muayeneye göre, üst veya alt kapak ya da aynı seansta hem üst hem alt kapak olarak planlanır. Cerrahi, hastanın isteğine göre lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi ile hastanın kapak seviyesi ameliyat sırasında bakış açısına göre daha hassas olarak ayarlanabilmektedir. Hasta ameliyattan bir gün sonra normal hayatına döner. Üst göz kapağı için yapılan cerrahi; üst göz kapak çizgisinden, alt göz kapağı için yapılan ise alt kirpiklerin hemen altındaki hattan ya da kapak içerisinden gerçekleştirilir. Cerrahi gizli ve eriyen dikişlerle yapıldığından ameliyat sonrasında pansuman, dikiş aldırma gibi işlemler söz konusu olmamaktadır. İyileşme süresinin sonunda cerrahi yapılan bölgede herhangi bir yara izi kalmaz."

FOTOĞRAFLI